Ultime Covid Italia: 12.082 contagi e 32 decessi. In Sicilia nessuna vittima

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 12.082 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 18 settembre 2022, secondo numeri e dati – regione per regione – del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 32 morti. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 97.091 e fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,4%. Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva, 157 in totale e 7 in più di ieri, mentre calano i ricoveri ordinari che in totale sono 3.420, 54 in meno di ieri.

IN SICILIA. Nessuna vittima ma 733 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 7.908 tamponi processati. L’indice di positività è 9,2%.

