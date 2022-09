Torna a Palermo il Festival Nazionale sul Turismo Responsabile

IT.A.CA’ è il primo festival nazionale sul turismo responsabile e l’innovazione turistica in un’ottica sostenibile e accessibile: ideato nel 2009 da tre attori della cooperazione internazionale con sede a Bologna, IT.A.CA’ conta oggi una rete che coinvolge oltre 700 realtà locali, nazionali e internazionali.

Giunto alla 14esima edizione, il festival si svolge quest’anno in 14 regioni italiane, per un totale di 24 tappe. Tra queste tappe, nel weekend 15-18 settembre, c’è la tappa palermitana del festival, organizzata dalla Palma Nana insieme a Cotti in Fragranza, Libera il giusto di viaggiare, Addiopizzo Travel.

La tappa di Palermo invita a scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi e in bicicletta, incontri nei beni confiscati, presentazione di libri e laboratori di educazione ambientale. Un cammino unico in tanti territori diversi, per trasformare l’incoming in becoming. Coniugando la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini.

Quest’anno per Palermo sarà la terza edizione di IT.A.CA’ si avvarrà del patrocinio di Legacoop Sicilia – A.I.T.R. Associazione Italiana Turismo Responsabile, e della collaborazione di Libera Terra, Ecomuseo Mare Memoria Viva, Base Scout Volpe Astuta, Wonderful Italy e Al Fresco Giardino Bistrot.

«Dopo i temi della “Biodiversità” e del “Diritto di respirare”, nell’edizione 2022 affronteremo il tema Habitat, abitare il futuro, immaginarci il futuro, concetti messi in discussione in questi ultimi anni tra pandemia, conflitti, cambiamenti climatici. Una riflessione dell’abitare insieme, far parte di un luogo viverlo con rispetto in armonia e in equilibrio tra ambiente e comunità – dice Fabrizio Giacalone di Palma Nana e coordinatore di IT.A.CA’ Palermo. Abiteremo, respireremo Palermo ascoltando le sue voci millenarie che provengono dai vicoli, dal mare, dalle campagne».

«Per il terzo anno torniamo a raccontare e promuovere Palermo, le sue storie attraverso nuovi sguardi – racconta Valeria Marino di Palma Nana – IT.A.CA’ Palermo è un appuntamento annuale, un percorso di riflessione sui temi del turismo responsabile, un momento di condivisione, dialogo tra attori che animano oggi Palermo impegnati e nella rigenerazione sociale e culturale della città».

Mi piace: Mi piace Caricamento...