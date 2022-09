Simposio europeo a Palermo sul trapianto polmone

Chirurghi e pneumologi da tutta Ue dal 22 al 24 settembre per il ‘Lung Transplant and Lung Failure Symposium’

Upmc (University of Pittsburgh Medical Center), tra le principali istituzioni a livello mondiale per i trapianti, e Irccs Ismett (Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione), l’ospedale che il gruppo sanitario accademico statunitense gestisce a Palermo, portano per la prima volta in Italia il ‘Lung Transplant and Lung Failure Symposium’, conferenza internazionale sul trapianto di polmone e l’insufficienza respiratoria terminale d’organo. Dal 22 al 24 settembre arriveranno a Palermo decine di chirurghi, pneumologi e intensivisti da tutta Europa, per affiancare gli esperti di Palermo e Pittsburgh, in due giorni di didattica e una giornata di formazione pratica. Parola chiave: l’interazione tra docenti e partecipanti. Gli argomenti del simposio comprenderanno il reperimento e la gestione degli organi e i temi caldi del trapianto di polmone come il Dcd (donor after cardiac death), l’Evlp (Ex-Vivo Lung Perfusion), l’Ecmo (extracorporeal membrane oxygenation), il trapianto di polmone per Covid.

“Il trapianto di polmone è una delle pratiche cliniche moderne più impegnative e, allo stesso tempo, gratificanti – spiega Alessandro Bertani, responsabile della chirurgia toracica e trapianto di polmone di Ismett e direttore del Simposio – Richiede un approccio multidisciplinare, e spesso la disponibilità di donatori è estremamente limitata. L’eccellenza chirurgica, medica e amministrativa è cruciale per ottenere buoni risultati clinici. Siamo orgogliosi di avere a Palermo i migliori specialisti con cui confrontarci sulle criticità, ma anche sulle più recenti innovazioni, del trapianto di polmone”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...