Si presenta “Palermo dal mare 2022”: laboratorio galleggiante di immagini

Si presenta domani martedì 20 settembre 2022 alle ore 17,30, presso il Circolo Velico Sferracavallo in Via Scalo di Sferracavallo a Palermo, il progetto “Palermo dal Mare 2022”. A presentare l’iniziativa il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio, il Presidente della Sede locale di BCsicilia di Cefalù Valentina Portera e le ideatrici e curatrici Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella.

La manifestazione giunta alla sua quinta edizione salperà dai porti di Cefalù e Palermo l’1 e 2 e l’8 e 9 ottobre 2022.

“Palermo dal Mare” è un laboratorio galleggiante di immagini e parole, che permetterà ai partecipanti di illustrare le città di Palermo e Cefalù dal mare osservandone la costa e realizzando diari di viaggio eseguiti con la tecnica dell’acquerello. Per informazioni: 335.1277098 o 339.8792830. Oppure scrivere a: segreteria@bcsicilia.it, palermodalmare@gmail.com. Pagina Fb: Palermo dal Mare.

Il progetto ideato e curato da Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella è promosso da BCsicilia, all’interno del “Fabriano Festival del Disegno 2022”.

L’iniziativa, della durata di due weekend, prevede la narrazione con immagini e parole in modo personale del rapporto della città con il suo mare; si articolerà in tre fasi: una fase propedeutica di presentazione del progetto e due diversi momenti di illustrazione e narrazione in barca, uscite giornaliere della durata massima di 4 ore, e la successiva esposizione degli elaborati come fase finale delle due esperienze artistiche. Obiettivo finale: rappresentare la costa con luce di provenienza diversa e illustrare i golfi, le città, i rilievi, le isole, i palazzi, le cupole, i giardini, le banchine, le marine, le navi, il cielo, il mare e la terra da una prospettiva insolita: dal mare.

Gli armatori che offriranno le loro imbarcazioni a vela in questa edizione sono, per Cefalù: Paolo Leca, Alberto Castiglione , Francesco Dimino, Nino Ciccia; per Palermo: Antonio Cangemi, Giovanni Campisi, Piergiorgio Fabbri, Carmelo Currieri.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con l’Azienda Tenuta San Giaime, Circolo Velico di Sferracavallo, Società Canottieri Palermo, Lega Navale Italiana Palermo, Lega Navale Italiana Cefalù, Seacily, ALAB, AcquaPalermo, Cuneovualà Fond. Peano Torino, ADV Autoridiariviaggio Ferrara, USK Urban sketchers Firenze,

