SalinaDocFest, stasera il rush finale

DAL PALCO DELLA CERIMONIA CONCLUSIVA, UN’ALTRA GRANDE EMOZIONE: I QUATTRO COMUNI EOLIANI HANNO DECISO, CON ORDINANZA CONDIVISA, DI CONFERIRE LA CITTADINANZA ONORARIA A PAOLO TAVIANI E ALLA MEMORIA DI VITTORIO TAVIANI. AD ANNUNCIARLO, IL SINDACO DI LIPARI RICCARDO GULLO. AD ACCOGLIERE IDEALMENTE IL RICONISCIMENTO, INSIEME A GIOVANNA TAVIANI, IL NIPOTE SEBASTIANO APPENA VENTENNE. È L’ULTIMO GESTO SIMBOLICO DI UN FESTIVAL CHE HA UNITO – TRA MEMORIA, PRESENTE E SOGNO DEL FUTURO – TRE GENERAZIONI PROTAGONISTE DEL CINEMA ITALIANO. FILO CONDUTTORE, ANCORA UNA VOLTA, IL RACCONTO DELLA NOSTRA REALTÀ.

Dopo l’omaggio a Ugo Tognazzi, rievocato come padre e come artista dal figlio Ricky, il SalinaDocFest ha dedicato un incontro a Monica Vitti, raccontata da Laura Delli Colli con la passione per il cinema che la accompagna da sempre, essendo nata lei stessa in una famiglia di grandi direttori della fotografia. Si chiude domenica 18 settembre con il ricordo di Ennio Morricone e la proiezione in piazza di “Ennio”, il bellissimo documentario di Giuseppe Tornatore a cui va il Premio Irritec 2022. Sarà il figlio Marco Morricone – fedele ‘spalla’ organizzativa del padre fino agli ultimi concerti – a ricordare il musicista in conversazione con Gianmarco Diana nel porticciolo di Santa Marina, e a ricevere il riconoscimento, consegnato sul palco della serata finale da Giulia Giuffrè, Vice Presidente di SalinaDocFest Onlus e consigliere di amministrazione Irritec. Nel film di Giuseppe Tornatore c’è anche l’ultima intervista rilasciata da Vittorio Taviani: “Grazie per come hai salutato nostro padre” – ha detto Giovanna Taviani rivolgendosi al regista – “Mentre canticchia la marcia di Allonsanfàn e saluta il pubblico con le mani alzate. Quel sorriso, quel canto e quelle mani alzate, montate al rallenty come per trattenerlo ancora qualche secondo con noi, resteranno per sempre scolpiti nella bobina della mia memoria.” L’omaggio a Ennio Morricone continuerà a mezzanotte con “Ballando con le colonne sonore”, un DJ Set a cura del musicista e Music Selector Gianmarco Diana, realizzato in collaborazione con ACMF – Associazione Compositori Musica per Film.

Quello orchestrato in questa XVI edizione SDF è un flusso di ricordi personali e professionali proiettato nel futuro e segnato dalla voglia di continuare a raccontare la realtà del nostro paese nel presente: una scuola nata con i maestri, da Rossellini a Ettore Scola e ai Fratelli Taviani, che attraversa ancora oggi il cinema dei figli. E’ il “Nuovo realismo” di cui si è parlato per il cinema dello stesso Ricky Tognazzi (Premio Pistì 2022 per il documentario “La voglia matta di vivere”) o di Marco Risi, che segna anche la produzione della generazione di maestri successiva a quella dei grandi padri, da Marco Bellocchio a Gianni Amelio, fino al regista Leonardo Di Costanzo e alla sceneggiatrice Valia Santella, Premio Siae-Sguardi di Cinema per “Ariaferma”. “Non puoi immaginare un mondo se non lo conosci” – ha affermato parlando della sua esperienza al fianco di tanti importanti registi – “Anche per inventarlo, devi in qualche modo conoscerlo”. In questo contesto nasce la passione per il cinema del reale che sedici anni fa ha portato la stessa Giovanna Taviani a fondare il festival. Un amore per la ricerca e l’impegno sociale che anima tutto il suo lavoro di regista e che la accompagnerà anche nel suo prossimo debutto nel cinema di finzione.

Prima della proclamazione del film vincitore del Premio Signum 2022 per il Concorso Nazionale “Isole.Doc / Uniti per l’ambiente” – assegnato da una giuria di studenti presieduta da Roberto Andò – il sindaco di Lipari Riccardo Gullo annuncerà al pubblico la nuova ordinanza congiunta dei quattro comuni eoliani che conferisce la “Cittadinanza Onoraria a Paolo Taviani e alla memoria di Vittorio Taviani”. Un momento di grande emozione che vedrà sul palco – naturalmente insieme alla figlia di Vittorio, direttrice SDF- il nipote di Paolo e figlio dello storico Ermanno: Sebastiano Taviani, appena ventenne.

PROGRAMMA DELLA QUARTA E ULTIMA GIORNATA SDF

Domenica 18 settembre

Santa Marina Salina – Salone Convegni

ISOLE VULCANI ENERGIA – GREEN SALINA ENERGY DAYS

h 15.30 PROIEZIONE The fire under the sea (Francia, 2022, 52’) di Gil Kebaili, Luis Marescot e Roberto Rinaldi

h 16.30 Incontro con Filippo Martines (Presidente Green Salina Energy Days) e con il professore Francesco Italiano (già Direttore Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia di Palermo) sul tema “Energie dei vulcani sottomarini” con proiezione dei filmati realizzati dall’INGV di Palermo

Santa Marina Salina – Porticciolo Turistico

INCONTRI ENO-CINEMA

In collaborazione con Consorzio Malvasia delle Lipari e Azienda Agrobiologica D’Amico

h 18.00 Incontro con Marco Morricone: Ennio. una vita tra cinema e musica

GIANMARCO DIANA INCONTRA MARCO MORRICONE

Saluto di Giovanna Taviani. Gianmarco Diana (musicista e MUSIC SELECTER musicale) incontra Marco Morricone sulla grande eredità del padre, il maestro Ennio Morricone, e sul rapporto tra musica e cinema in relazione al pluripremiato Ennio di Giuseppe Tornatore.

Segue presentazione Consorzio Malvasia delle Lipari (Azienda Agricola Hauner // Agriturismo Punta Aria – Vulcano) a cura del sommelier Marco Romagnoli con degustazione vini.

In sottofondo Morricone Lounge – Tra musica leggera e colonne sonore, selezione live di Gianmarco Diana

Santa Marina Salina – Piazza Centrale

SERATA DI CHIUSURA SDF XVI

h 20.00 Saluto del Sindaco del Comune di Santa Marina Salina Domenico Arabia. Intervento conclusivo della Presidente e Direttrice artistica SDF Giovanna Taviani.

PREMIO SIGNUM AL MIGLIOR DOCUMENTARIO CONCORSO NAZIONALE ISOLE.DOC // Uniti per l’ambiente (Giuria Studenti Istituto Superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari coordinati dalla professoressa Maria Antonietta Drago e dal professore Giacomo Montecristo – Sindaco di Leni).

Alla presenza del Dirigente responsabile Sicilia Film Commission – Dipartimento regionale Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana Nicola Tarantino. Consegna Luca Caruso (Hotel Signum). Interviene il Direttore Regionale CCS Intesa Sanpaolo Giuseppe Margio Nargi.

PREMIO IRRITEC A ENNIO di GIUSEPPE TORNATORE

Video saluto di Giuseppe Tornatore. Interviene Marco Morricone. Consegna e interviene Giulia Giuffrè (Consigliere Amministrazione e Ambasciatrice della Sostenibilità – Irritec S.p.A).

h 21.15 PROIEZIONE Ennio di Giuseppe Tornatore (Italia – Belgio – Olanda – Giappone, 2021, 150’, Piano B Produzioni, Lucky Red distribuzione).

Santa Marina Salina – Portobello Lounge

h 24.00 BALLANDO CON LE COLONNE SONORE – DJ SET DI GIANMARCO DIANA

In collaborazione con ACMF – Associazione Compositori Musica per Film.

