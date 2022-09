Rapina a furgone tabacchi con sequestro di persona a Palermo, Polizia opera due arresti

La Polizia di Stato di Palermo, su delega della Procura della Repubblica, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP a carico di due pregiudicati, Francesco Mistretta di 54 anni e Alessandro Tutone di 38 anni. Grazie alle indagini dei poliziotti della squadra mobile, si è giunti alla identificazione dei due che sono fortemente indiziati di aver commesso una rapina aggravata nei confronti di un furgone per il trasporto tabacchi lavorati e di avere, nell’occorso, sequestrato i due dipendenti della ditta di trasporto.

I fatti risalgono al 14 giugno scorso quando i due indagati avrebbero dapprima seguito il mezzo che effettuava le consegne in zona Oreto. Poi, approfittando del fatto che le due vittime stessero scaricando gli scatoli presso una rivendita, travisati e minacciando di morte i due operai, si sarebbero fatti consegnare 8 colli, contenenti sigarette di svariati marchi, per un valore totale che si aggira attorno ai 15.000€. Parte della refurtiva è stata recuperata nelle immediatezze del fatto dal personale intervenuto.

Prima di darsi alla fuga, i due indagati avrebbero poi rinchiuso i due rapinati all’interno dello stesso loro mezzo, privandoli in tal modo della possibilità di scappare o chiedere aiuto. Per entrambi il Giudice Per le Indagini preliminari ha contestato la recidiva specifica reiterata mentre solamente per Tutone è scattata l’aggravante per aver commesso il fatto mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. I due, in attesa di giudizio, sono stati condotti presso la casa circondariale “Lorusso Pagliarelli”. I fatti oggi contestati rappresentano l’esito delle attività di indagine preliminare, nel corso della quale sono stati raccolti svariati indizi di colpevolezza nei confronti dei due predetti soggetti, significando che la piena responsabilità penale per i fatti contestati potrà essere accertata solo a seguito del giudizio.

