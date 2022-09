Primo bilancio positivo dell’8° Festival Regionale della Birra a Gravina di Catania

Folla delle grandi occasioni in questi primi giorni per il Festival che, fino al 18 settembre, si terrà presso il parcheggio esterno c/c Katanè a Gravina di Catania.

Il primo fine settimana dell’ 8° Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania va in archivio con un bilancio estremamente positivo. Un ricco programma di iniziative culturali, artistiche e gastronomiche che sta raccogliendo la soddisfazione del pubblico. Migliaia di persone accorse per non perdersi un appuntamento unico nel suo genere.

“Tanta affluenza, tanti complimenti e soprattutto tanti attestati di stima che ci stanno dando una carica incredibile- spiega Mirko Marcantonio, uno degli organizzatori dell’evento-. Dopo due anni di pandemia la gente ha voglia di divertirsi in totale sicurezza”.

L’evento, che sta raccogliendo consensi da tutta la Sicilia e non solo, registra ogni giorno un aumento delle presenze grazie a migliaia di visitatori che affollano gli stand.

A servire le “bionde” i giovani Mastri Birrai Giovanni Montoro, Antonio Giuffrida, Gabriele Piazza e Giuseppe Di Stefano. Accanto a loro, gli altri organizzatori dell’evento Franco Marcantonio e Arturo Coglitore, il direttore del centro commerciale “Katanè” Rocco Ramondino, la presentatrice Paola Parisi e il presidente dell’associazione “Gravina in loco” Barbara Pennisi.

Come sempre il festival, che si tiene presso il parcheggio esterno c/c Katanè a Gravina di Catania fino al 18 settembre, offrirà al pubblico musica live, Luna Park e Gastronomia grazie agli oltre ai tanti espositori dislocati su una vasta area. Alle Guardie Ambientali Sicilia, con il presidente Francesco Fazzio, il compito di vigilare sulla sicurezza dei partecipanti.

“Abbiamo cominciato subito alla grande e abbiamo allestito un cartellone ricchissimo che conquisterà tutti per l’intera durata della manifestazione- sottolinea lo showman Sandro Vergato- il Festival della Birra & Street Food Regionale sarà anche l’occasione, per tanti artisti di ogni età, di poter accedere al “Rumore Bim Festival: un contest innovativo, dedicato alla grande Raffaella Carrà, che si focalizza sulla valorizzazione e promozione dei nuovi protagonisti dello scenario artistico italiano dei prossimi anni”.

