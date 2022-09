Nuovo ingresso Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania

Si terrà venerdì 16 settembre alle ore 10.00 l’inaugurazione del nuovo varco pedonale, in via Santa Sofia, dell’istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania. Un’opera di grande importanza che garantirà maggiore sicurezza e un flusso regolare per tutti gli studenti e gli insegnanti della scuola.

Presenti all’evento il dirigente scolastico Dott.ssa Patrizia Pittalà, il DSGA Dott.ssa Silvia Messina e i vari rappresentanti dell’Itaer “Ferrarin” di Catania

Invitati al taglio del nastro

Il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Catania, il presidente della Sidra Fabio Fatuzzo, il Deputato regionale all’Ars On. Alfio Papale, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania, il Direttore Generale Università di Catania Dott. Giovanni La Via, il presidente dell’Amts Giacomo Bellavia, il direttore Generale dell’azienda ospedaliera- universitaria “Policlinico G.Rodolico-San Marco” di Catania dottor Gaetano Sirna, i rappresentanti dell’Aero Club d’Italia Filippo Papale e Stefano Arcifa, i rappresentanti del Provveditorato agli Studi di Catania dott.ssa D’Orsi e dottor Grasso, il comandante del 41° stormo dell’aeronautica militare Colonello Emanuele Di Francesco e molti altri rappresentanti del mondo istituzionale, sociale, universitario e scolastico della provincia di Catania.

Mi piace: Mi piace Caricamento...