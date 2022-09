Notte Bianca, domani a Floridia “Scialacori”

Sarà affidata a un grande evento come la Notte Bianca la chiusura dell’estate a Floridia. L’appuntamento è per domani, sabato 17 settembre, dalle 20, nel centro storico della città che, per l’occasione, sarà trasformato in un palcoscenico all’aperto calcato da sportivi, artisti e artigiani. Tra il sapore dei prodotti tipici, le conversazioni su storia e leggende del territorio, le note della musica di ieri e di oggi e le “dimostrazioni” di ricamo e pallavolo, solo per fare qualche esempio. Perché davvero lungo, vario e rivolto a residenti e turisti di ogni età sarà il programma della Notte Bianca, dal titolo “Scialacori”, promossa dalla Pro Loco Floridia con il patrocinio del Comune e la collaborazione di diverse associazioni. Insieme per un evento che si preannuncia un successo.

Ne è certo Davide Gozzo, presidente della Pro Loco Floridia, il quale afferma: «Esprimo grande soddisfazione per essere riusciti a riportare la Notte Bianca nelle vie del centro storico. “Scialacori” rappresenta la nostra voglia di fare festa, di stare insieme e di divertirsi. Ma è anche la degna conclusione di una lunghissima estate, iniziata a maggio con il ritorno in grande stile del Palio ippico dell’Ascensione e proseguita con “Notti di luna nuova” e, solo una settimana fa, con il Carnevale estivo. “Scialacori” è un lavoro sinergico di tante associazioni floridiane che si sono impegnate per mostrarsi e mostrare il meglio di Floridia in una notte ricca di eventi di ogni genere. Resta infatti invariato il format ma aumentano le mostre e le esibizioni, così come la voglia di Floridia di essere viva e attiva più che mai».

Un obiettivo, quest’ultimo, per cui il sindaco lavora sin dal primo giorno del suo insediamento. «Lo avevamo detto – dichiara il primo cittadino di Floridia, Marco Carianni – e così è stato. La nostra città sta tornando a vivere, a rappresentare un centro artistico e culturale per i residenti, e non solo, reduci da un momento per niente facile. Come amministrazione comunale stiamo continuando a lavorare per riportare tutte le grandi tradizioni di Floridia ai fasti del passato. Non potevamo, dunque, non accogliere con gioia anche la Notte Bianca che, dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria, torna ad affermarsi tra gli eventi immancabili degli ultimi anni a Floridia. Senza contare che questo evento rappresenta anche una straordinaria opportunità di promozione per i negozi della zona che resteranno aperti fino a tarda sera».

Conclude Serena Spada, assessore comunale alla Cultura e Spettacolo: «Questa amministrazione non poteva non riproporre un altro evento di successo e ormai consolidato negli anni come la Notte Bianca, da sempre organizzata dalla Pro Loco Floridia che anche quest’anno non ha fatto mancare il proprio apporto alle manifestazioni estive. Sarà un evento ricco di attività che aiuterà le attività commerciali e offrirà spensieratezza e divertimento alla nostra comunità che ha dimostrato, anche nelle manifestazioni appena svolte, che ha voglia di vivere la città, di godersi il centro storico e di trascorrere serate di socialità e allegria. La manifestazione darà spazio alla cultura, alla musica, all’arte circense, all’artigianato, ai prodotti tipici, insomma un vero e proprio caleidoscopio di colori, suoni e tanto divertimento per chiudere al meglio la programmazione estiva della città di Floridia».

Mi piace: Mi piace Caricamento...