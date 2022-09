Nell’Agro Netino il ritorno della raccolta delle olive

Gioi di Sicilia, il progetto dall’anima siciliana dell’attrice Margareth Madè.

Finalmente il momento è arrivato: nell’Agro Netino in provincia di Noto, si respira un clima di fermento per l’importante ritorno dellaraccolta delle olive. L’autunno, momento solitamente associato alle vendemmie e alla produzione dei vini, è in realtà anche il periodo dedicato ad un altro essenziale prodotto del nostro patrimonio agroalimentare. Inizia infatti, proprio sul finire di settembre, la raccolta della cultivar Moresca, varietà principalmente coltivata nella tenuta della Contrada Gioi dell’attrice Margareth Madè, che darà vita per il secondo anno consecutivo all’olio extravergine di oliva Gioi di Sicilia. Un prodotto autentico, realizzato con tecniche dalle radici antiche, che rappresenta il desiderio di riscoprire le tradizioni di un’isola ricca di storia e di cultura. Il forte legame con le usanze e le materie prime del luogo, guida questo disegno avventuroso e appassionato che vuole trasmettere una filosofia di pensiero legata alla semplicità e alle cose buone. Gioi di Sicilia ha ottenuto la D.O.P. dei Monti Iblei e, per rafforzare la tutela del consumatore e dell’ambiente, sono state attivate le procedure di conversione della produzione in agricoltura biologica, secondo il disciplinare Reg. UE 848/2018.

L’olio extravergine di oliva Gioi di Sicilia, nasce in un antico frantoio nella celebre Valle di Noto, e vuole essere un omaggio, una dichiarazione d’amore e di profondo rispetto nei confronti della Sicilia, terra natìa della Madè. Gioi è un olio EVO di altissima qualità, dal sapore intenso e gusto unico, caratterizzato da evocativi nomi in dialetto siciliano e disponibile in 3 diversi formati.

Le etichette sono speciali e raccontano la storia del prodotto. A’maccia è l’albero, vita che dona vita; U Suli, è il sole che scalda la terra; I Picciriddi sono le bimbe della famiglia Zeno, ma anche tutti i bambini del mondo, che rappresentano la speranza per il nostro futuro. Perché non c’è futuro senza radici. U Suli, A maccia r’alivu e I Picciriddi: l’espressione di una passione intensa e di una forte dedizione.

Il terreno e il Frantoio Ruta

L’oliveto si trova nell’Agro Netino, nell’omonima Contrada Gioi, in provincia di Noto e sorge nel contesto di un tipico baglio siciliano, un’antica fattoria fortificata e dotata di un ampio cortile centrale, affacciata sulle vedute della cosiddetta “capitale del barocco”.

La tenuta è caratterizzata dalla presenza di alberi secolari e giovani piante di olivo tipiche di questo territorio. La maggior parte delle olive coltivate sono di varietà Moresca, emblema della tradizione olivicola di questi luoghi incontaminati.

Tra le altre varietà spicca la cosiddetta Verdese o Siracusana che, oltre ad avere un ruolo di impollinatore, permette la produzione di un olio dal colore verde intenso e dal sapore deciso che mantiene intatte le qualità sensoriali e organolettiche del prodotto.

