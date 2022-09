Nascondono droga, banconote false e ordigno esplosivo, tre arresti a Trapani

Tre persone sono state arrestate a Trapani dai carabinieri con l’accusa, a vario titolo, di detenzione di esplosivi, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Lo scorso 19 agosto i militari avevano trovato in un magazzino nel quartiere San Giuliano un ordigno esplosivo artigianale di circa 90 grammi e 90 batterie di fuochi d’artificio collegate in serie, dal peso complessivo di circa 50 chili di miscela pirica con innesco a miccia a lenta combustione. Sul posto erano dovuti intervenire anche gli artificieri per la pericolosità del materiale rinvenuto. Durante la perquisizione, i militari erano stati ostacolati dagli indagati che li avrebbero aggrediti e minacciati. Era stato necessario l’invio di diverse pattuglie per ristabilire l’ordine.

I carabinieri avevano poi identificato tutti quelli che si erano opposti all’attività e avevano denunciato quattro persone per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Durante l’esecuzione della misura cautelare nei confronti degli arrestati, i militari hanno rinvenuto nell’immobile e nei locali nella loro disponibilità tre banconote contraffatte dal valore complessivo di 250 euro, 280 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina e 7 grammi di crack. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari con braccialetto elettronico.

