I vincitori del VI Trofeo d’Auto d’Epoca “La Dolce Vita”

Grande successo per l’ultima edizione del VI Trofeo d’Auto d’Epoca ‘La Dolce Vita’, quest’anno dedicato alla memoria del pilota Luigi Musso, che si è svolto nel fine settimana a Santa Marinella. Oltre sessanta le vetture storiche in gara, tutte prodotte tra il 1910 e il 1970 e iscritte al registro ASI o ACI Storico. Mezzi storici e bellissimi che hanno partecipato a gare nazionali e internazionali come la Mille Miglia, la Targa Florio, il Tour de Francee e a diversi concorsi di eleganza.

Una tre giorni dedicata alle auto con mostre d’arte fotografica e sfilate di moda con gli abiti d’epoca realizzati da Teresa Venuto Riccardi ispirati agli anni ’20/’60, che si è conclusa con la premiazione dei vincitori nel bellissimo Castello di Santa Severa e con la partecipazione dei bambini dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Diverse le vetture premiate. Ad aggiudicarsi lagara crono è stata la Alfa Romeo Giulietta Spider del 1960 di Filippo Sole, per la categoria Coupè e Gt è ha trionfato la Fiat 1100 S del 1948 di Andrea Bona, per la Convertibile & Spider la Jaguar XK 140 del 1951 di Lucio Luzi, per le Vetture anteguerra la Alfa Romeo 1750 del 1929 di Luigi Oliveri, per la Sport e Prototipi la Giannini che fu di Luigi Musso del 1950 di proprietà di Edoardo Enconi e per le Vetture Porche la 356 del 1971 di Alessandro Ricci. Segnaliamo anche il premio di vettura più simpatica alla Fiat 500 Jolly del 1958, la vettura Regione Lazio alla Ferrari 275 e infine il premio Stella del Cinema alla Lancia Aurelia B 24.

