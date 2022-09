Conclusa a Messina giornata formativa per la sicurezza sul lavoro

Centoventi il totale dei soggetti interessati al percorso formativo

Si è conclusa la prima giornata formativa rivolta ai 120 preposti per la sicurezza della Città Metropolitana di Messina.

Dopo avere completato la formazione a tutti i dirigenti e funzionari P.O., l’Ufficio Unico di Formazione dell’Ente, diretto dalla dott.ssa Maria Luisa Sodo Grasso, con il supporto del Servizio Prevenzione del dott. Sandro Mangiapane, prosegue l’opera di divulgazione formativa nei confronti del personale che ricopre responsabilità di ufficio.

Ad esporre i contenuti formativi sono stati i docenti dott.ssa Rita Cagarella e dott.ssa Anita Scimone dell’Asp Spresal di Messina, Organo di vigilanza territoriale che, per l’occasione, si è impegnato nell’attività di formazione ed informazione, fornendo tutti gli strumenti utili e necessari per una migliore conoscenza delle funzioni derivate dalle recenti modifiche normative.

Importanti i temi trattati che hanno approfondito compiti, obblighi, responsabilità dei principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale e le relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione senza trascurare i metodi per l’individuazione dei fattori di rischio e l’analisi degli Incidenti e infortuni mancati.

Particolare attenzione è stata posta alle tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, alla valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera, ed all’individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Nell’ultima fase del meeting, conclusosi con un test di verifica, si è parlato di modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e di quelle aziendali in materia di salute, sicurezza sul lavoro ed uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione.

Con l’entrata in vigore della legge 215/2021, la figura dei preposti nei luoghi di lavoro assume un ruolo preminente e strategico per l’organizzazione del sistema di sicurezza, consentendo loro anche di interrompere le attività in caso di pericolo grave e immediato.

Le giornate di formazione, che si completeranno il prossimo 27 settembre, prevedono cinque incontri con gruppi di funzionari responsabili degli uffici di otto ore giornalieri che si svolgeranno presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Leoni.

L’attività formativa, messa in campo dalla Città Metropolitana di Messina, conferma l’impegno e l’attenzione da parte dell’Ente nei confronti del personale per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

