Cercasi nuovi talenti per il Festival Internazionale del Nouveau Clown

L’obiettivo è dare risalto alle nuove creazioni comiche e di circo contemporaneo attraverso il bando “Finc Under 35”, nell’ambito del progetto ministeriale, aperto agli artisti professionisti di arti circensi e di arte clownesca che non abbiano più di 35 anni.

Il Primo Festival Internazionale del Nouveau Clown che si terrà nel prossimo mese di dicembre, organizzato da Theatre Degart in collaborazione con l’amministrazione comunale della “Perla dello Ionio” punterà anche a dare risalto alle nuove creazioni comiche e di circo contemporaneo. Il tema è l’autoironia. Obiettivo che si potrà raggiungere grazie al bando “Finc Under 35”, nell’ambito del progetto ministeriale.

Il bando è infatti aperto agli artisti professionisti di arti circensi e di arte clownesca; alle realtà italiane e straniere i cui componenti non abbiano più di 35 anni, allo scopo di valorizzare le nuove generazioni e di dare valore a nuovi linguaggi creativi.

La performance deve essere adatta ad un pubblico eterogeneo e non deve avere durata superiore a 15 minuti. Devono essere presenti tecniche di arte clownesca o numeri di circo contemporaneo comici, non sono ammessi numeri con animali. La performance deve essere comica e prettamente visuale, preferibilmente inedita.

La selezione sarà effettuata dalla commissione artistica e da una giuria popolare composta dagli “spettatori attivi” che sceglieranno fino a un massimo di 4 compagnie. Gli “Spettatori Attivi” sono un gruppo di cittadini che volontariamente si candideranno per comporre la giuria. Sono un gruppo di persone che hanno in comune la passione per lo spettacolo dal vivo e che intendono partecipare in modo attivo alla realizzazione del festival. L’esito della giuria sarà comunicato entro il 10 ottobre 2022.

La partecipazione è gratuita.

Le 4 compagnie selezionate potranno essere valutate dai rappresentanti e dagli organizzatori di altri Festival Internazionali di settore, invitati alla manifestazione. La direzione si riserva la facoltà di scegliere uno o più spettacoli nella versione completa, (dopo aver preso visione del contenuto video integrale dello spettacolo), da inserire nella programmazione dell’edizione Finc 2023.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare la candidatura entro le ore 24 del 19 settembre 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...