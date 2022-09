All’aeroporto di Pantelleria “l’albero” di Michele Cossyro

Sarà inaugurata oggi, mercoledì 7 settembre alle ore 12.00 presso lo spazio degli arrivi dell’Aeroporto di Pantelleria la collocazione dell’opera L’ALBERELLO DI PANTELLERIA del Maestro MICHELE COSSYRO, creata nel 2015, in occasione del riconoscimento dell’UNESCO alla coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria.

L’opera, dopo essere stata esposta all’EXPO 2015 di Milano, è rimasta ‘in attesa’ presso il Comune di Pantelleria fino ad oggi, nonostante fosse già in essere una convenzione con l’ENAC dal 2018.

Quest’estate, finalmente, grazie alla collaborazione dell’ENAC e alla presenza del Maestro Cossyro che in questi giorni ha lavorato in Aula Consiliare per ultimare l’opera, l’Amministrazione Comunale ha ottenuto proprio ieri l’ok per la collocazione ed è stata subito fissata L’INAUGURAZIONE a oggi, MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE ALLE ORE 12.00.

“Ci riempie d’orgoglio aver portato a conclusione una vicenda protrattasi per anni,” afferma il Sindaco, Vincenzo Campo. “Dare finalmente collocazione permanente all’opera del M° Cossyro è giusto riconoscimento allo stesso, figlio di quest’isola.”

“Quando ho avuto l’incarico di Assessore, mi è stata fatta presente questa situazione dal Sindaco, ma proprio quando ci stavamo per attivare per risolverla, siamo entrati in lockdown,” afferma l’Assessore alla Cultura, Francesca Marrucci.

“Sono trascorsi due anni in cui abbiamo comunque tenuto attive le assicurazioni e i contatti con il Maestro, anche se la convenzione era ormai scaduta. Ringrazio l’ENAC e il Dott. Tinnirello per la disponibilità dimostrata nel concedere l’autorizzazione alla collocazione dell’opera nell’aeroporto e la Ditta Terrana Costruzioni di Emanuele Terrana che si è offerta per il delicatissimo trasporto dei vari pezzi che la compongono.

C’è stato, e questo mi fa particolarmente piacere dirlo, entusiasmo e una grande partecipazione da parte di tutti gli attori che hanno contribuito alla realizzazione di quello che è un vero e proprio biglietto da visita d’artista per l’isola e allo stesso tempo finalmente un riconoscimento per il M° Cossyro, pantesco di nascita e famiglia. Una collaborazione che sicuramente continuerà, per quel che mi riguarda,” conclude l’Assessore Marrucci, “perché il M° Cossyro, celebrato in Italia e all’estero, non può essere ignorato proprio dall’isola che gli ha dato i natali e alla quale è tanto legato”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...