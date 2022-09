A Pedara per gli Amici del Teatro “Ora chistu è progressu”

Ultimo appuntamento per la stagione di prosa 2022 della Compagnia “Amici del Teatro” di Nicolosi che domani sabato 17 settembre, alle ore 20.30, metterà in scena al Teatro Don Bosco Salesiani di Pedara, la commedia brillante in tre atti di Egidio Pucci, “Ora chistu è progressu”, con la regia di Nino Bonanno.

In scena Nino Bonanno, Agata Tarso, Grazia Chiara Di Gregorio, Antonio Contarino, Giovanni Emmanuele, Bernardo Cosentino, Pippo Grillo, Stefano Mazzaglia, Giovanni Di Gregorio, Annalisa Parisi, Marzia Fiume, Domenico Rizzo.

Scenografia Domenico Rizzo, luci e suono Orazio e Daniele Caruso e Giuseppe Caponnetto.

Nella brillante commedia di Egidio Pucci, ricca – per i motivi più disparati – di divertenti personaggi, si affrontano dei temi molto attuali, nonostante sia stata scritta alla fine degli anni Sessanta.

