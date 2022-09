A Milazzo il Festival del Cinema Italiano

Si tiene per la prima volta a Milazzo dal 27 settembre al 1 ottobre 2022 il Festival del Cinema Italiano, quest’anno sotto la direzione di Franco Arcoraci e con la presidenza onoraria di Fabrizio del Noce. Il festival sarà condotto da Veronica Maya e si avvale della direzione artistica del regista, sceneggiatore e attore Mimmo Calopresti, dell’organizzatore editoriale dell’attore Pino Ammendola, della direzione artistica per gli eventi musicali di Giusy Venuti e della regia di Daniele Carminati. Preziose saranno le collaborazioni con l’imprenditore Salvatore Palmeri, produttore cinematografico e gestore di circuiti di multisale e Matteo Cichero Organizzatore Generale del Festival e produttore cinematografico della società Fair Play.

Un festival che vedrà in concorso lungometraggi di registi affermati, opere prime, documentari e cortometraggi; cinque giorni ricchi di eventi, incontri, presentazioni, anteprime con attori e registri di fama nazionale che verranno annunciati nelle prossime settimane e che animeranno tutta la città, con numerosi eventi collaterali anche mattutini, pomeridiani e serali.

«Il Festival del cinema italiano afferma il parlamentare Pino Galluzzo – è un’opportunità unica per rilanciare la grande tradizione che ha dato lustro e fatto conoscere la città mamertina in tutto il mondo. Dai tempi del Premio regia televisiva manca un evento di rilevanza nazionale e siamo certi con il sindaco Midili che si riporteranno Milazzo e la Sicilia al centro dei grandi eventi nazionali per rilanciare turisticamente il comprensorio».

Anche il primo cittadino Pippo Midili ha espresso il plauso per l’iniziativa, che in un periodo di bassa stagione potrà richiamare numerosi visitatori.

Già veterano come organizzatore di grandi eventi ed editore della tv Telespazio Messina, conduttore del programma di successo Amara Terra Mia, Arcoraci presenterà, in apertura di festival mercoledì 27 settembre, in anteprima mondiale e fuori concorso, il suo film da regista ‘Io sono Franchitto‘, prossimamente in sala. Tratto da una storia vera e girato completamente in provincia di Messina con la partecipazione di centinaia di comparse, figuranti ed attori selezionati fra gli allievi dell’Accademia di Cinema Fucinema. Il film è interpretato da un cast prestigioso, tra cui Rosario Petix, Vincent Riotta, Nando Morra, Turi Giuffrida, Guia Jelo, Tony Sperandeo, Giusy Venuti, Francesca Rettondini, Marilena Piu, Loredana Scalia, Tony Gangitano, Mario Pupella, Giuseppe Pollicina, Ivan Bertolami, Barbara Bacci, Daniela Lucchesi e Angelo Maria Sferrazza. La storia racconta di un poliziotto detto ‘Franchitto‘, che crede fermamente nel lavoro che fa in favore della Legge e della comunità. Da anni vive e lavora in Veneto proprio nel periodo in cui in quelle zone imperversa la famigerata ‘Mafia del Brenta’. Minacciato di morte per il suo impegno e per la lotta senza quartiere che ha mosso negli anni contro la feroce organizzazione criminale, Franco viene trasferito d’ufficio e, insieme alla moglie Marcella e alla figlia, torna in Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto, zona che l’ha visto nascere e crescere…

Fra gli eventi di apertura, novità di questa edizione, la serata dedicata al Gran Galà TV mercoledì 28 settembre, condotta da Giusy Venuti. Una serata di gala, dedicata ai personaggi eccellenti siciliani, per assegnare i prestigiosi premi a personalità nel mondo del cinema, della televisione, dello spettacolo, dello sport, della musica, della cultura, della ricerca e della sanità, che hanno contribuito ad esaltare l’immagine positiva della Sicilia in Italia e nel mondo.



La giuria di questa edizione del Festival vede prestigiosi nomi del cinema quali Ricky Tognazzi (Presidente di Giuria), Vincent Riotta, Aurora Ruffino, Giorgio Pasotti, Federico Moccia, Simona Izzo, Christian Marazziti, Mario Falcone e Stefania Casini.



Il festival e il suo Direttore Arcoraci, che si avvarranno dello staff della Fucina del Sud, Ass. Ermitage ed R.T.M. Radio Televisione Messinese per tutta la logistica dell’evento, hanno chiuso un accordo con la Kitchen Strategy, società romana di comunicazione, leader in Italia in campo turistico e nella valorizzazione de patrimonio eno-gastronomico in Italia.

“Il Festival del Cinema Italiano sarà occasione importante – sottolinea Arcoraci – per creare un indotto con gli imprenditori della Provincia di Messina e occasione di lavoro per tanti. Circa 150 fra artisti di altissimo livello, tecnici, autisti, servizi di sicurezza e altre mansioni, saranno infatti coinvolti durante questa edizione. Gli ospiti VIP provenienti da tutto il territorio Nazionale verranno annunciati a breve e parteciperanno al red carpet della serata finale di Gala del 1 ottobre”.

