A Messina focus su “Strategie per la transizione verso un’economia circolare”

La Città Metropolitana di Messina, in collaborazione con l’Ateneo peloritano, organizza per giovedì 8 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni il terzo Focus Group dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile dal tema: “Strategie per la transizione verso un’economia circolare”.

L’appuntamento si pone l’obiettivo di ampliare la partecipazione e la diffusione delle informazioni tra Enti ed Associazioni territoriali della provincia di Messina

Durante gli incontri si darà spazio alla discussione e allo scambio di idee ed opinioni su varie possibili strategie di economia circolare per la Città Metropolitana di Messina quali il recupero e reimpiego dei rifiuti come materie prime, la diffusione di una cultura imprenditoriale green e circolare con la presentazione di alcune strategie di economia circolare preliminari.

Al meeting saranno presenti associazioni no profit, enti pubblici, organizzazioni, movimenti per la salvaguardia del territorio, aziende per la gestione dei rifiuti.

Le Associazioni ed i Movimenti interessati al tema di discussione dovranno far pervenire le loro richieste di adesione compilando il modulo Google al seguente link:

https://forms.gle/KLdTMsKERPCQywSe7.

La partecipazione sarà riservata alle prime 30 Associazioni che faranno pervenire la loro disponibilità alla partecipazione.

I lavori conclusivi del Focus saranno diffusi sul sito dell’Agenda Metropolitana:

www.cittametropolitana.me.it/metrocitizen/

