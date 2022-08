Ustica, l’Isola sicura e sostenibile da sempre

Un lembo di terra vulcanica accarezzata dal vento, una piccola isola verde sospesa in un mare blu cobalto, Ustica è la perla nera del Mediterraneo a pochi chilometri dalla costa siciliana.

Meta ideale per chi ama una vacanza rilassante, fatta di cose semplici e a contatto con la natura, Ustica è una scoperta sorprendente. Visitare l’isola fuori stagione godendo di un clima ottimale e senza gli affollamenti estivi rende ancora più magica l’esperienza anche perché qui in un attimo si è conosciuti e salutati da tutti in un clima più intimo e a dimensione di uomo.

Con una superficie di poco più di otto chilometri quadrati, l’isola è una sorta di anfiteatro che guarda al mare, mentre il perimetro costiero è un alternarsi di suggestive grotte e insenature.

I suoi fondali sono una vera e propria meraviglia, spettacolari per i colori e per la ricchezza della flora e della fauna marina. Un patrimonio che la comunità dell’isola ha voluto fortemente salvaguardare e proteggere e che nel 1986 ha portato alla creazione, prima fra tutte in Italia, dell’ area marina protetta.Non solo mare, dunque, ma anche relax e passeggiate lungo i sentieri per conoscere l’anima di questi luoghi in una dimensione di vacanza sostenibile e più intima che ti fa sentire di appartenere da sempre a questa isola. Ustica è turismo lento, lontano dai flussi del turismo mordi e fuggi. Ustica è turismo sostenibile, un turismo adatto a chi predilige fare passeggiate, camminiate in collina o lungo la costa, senza essere inseguito dagli stressanti orari degli hotel tradizionali, un turismo vero a contatto con la gente del luogo, con la natura, non solo mare e in maniera particolare non solo sub.

