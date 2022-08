Ultime Covid Italia: 38.219 nuovi casi e 175 decessi. In Sicilia 24 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 38.219 i nuovi casi di Covid e 175 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 223.852, che portano il tasso di positività al 17,1% (17,7% ieri). In calo i ricoveri (-337 rispetto a ieri per un totale di 9.397) e le terapie intensive (-11 da ieri per un totale di 351).

IN SICILIA. Altre ventiquattro vittime e 2.825 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 16.272 tamponi processati. L’indice di positività è 17,4%.

