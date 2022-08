Ultime Covid Italia: 23.438 contagi e 84 decessi. In Sicilia 16 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 23.438 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 84 morti. Sono 154.143 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore (174.227 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 15,2% (14,6% ieri) . In calo i ricoveri con sintomi (-166 da ieri per un totale di 6.004) e le terapie intensive (-5 da ieri per un totale di 234).

IN SICILIA. Altre sedici vittime e 1.762 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 11.828 tamponi processati. L’indice di positività è 14,8%.

Si registra una sostanziale stabilità in Italia sul fronte dei morti Covid: 759 negli ultimi 7 giorni (di cui 80 riferiti a periodi precedenti), con una media di 108 al giorno rispetto ai 107 della settimana precedente. E’ il quadro che emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 17-23 agosto. Il dato dei morti, commenta il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, “rimane molto elevato, alimentando il dibattito sui criteri per definire le morti Covid e addirittura la richiesta di una commissione medica di inchiesta sulla mortalità Covid in Italia”.

