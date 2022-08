Ultime Covid Italia: 19.457 nuovi casi positivi e 78 decessi. In Sicilia 7 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 19.457 i nuovi casi positivi al Covid-19 (meno rispetto a ieri ma in linea con la quantità inferiore di test effettuati oggi) e 78 i morti. E’ quanto si legge nel bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute per monitorare la pandemia. Sono 131.302 i tamponi effettuati per un indice di positività al 14,8%. In calo il numero di pazienti ricoverati con sintomi: 7543 (-212) ma aumentano quelli in terapia intensiva: 298 (+7).

IN SICILIA. Altre sette vittime e 1.567 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 11.106 tamponi effettuati. L’indice di positività è 14,1%.

