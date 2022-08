Ultime Covid Italia: 11.976 nuovi casi e 113 decessi. In Sicilia 16 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 11.976 i nuovi casi di coronavirus e 113 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati tra molecolari e antigenici sono 75.602, che fanno rilevare un tasso di positività al 15,8%. Calano i pazienti in terapia intensiva che sono tre in meno di ieri e 339 in totale e aumentano i ricoveri ordinari, 126 in più e 9.052 in totale.

IN SICILIA. Altre sedici vittime, ma contagi in discesa, 710, con 6.010 tamponi processati. L’indice di positività è 12%. Il totale dei decessi in Sicilia dall’inizio della pandemia è 11.817.

