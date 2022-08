Tour di Rkomi in Sicilia: domani a Bagheria, giovedì a Catania

Domani 9 agosto l’“Insuperabile tour” di Rkomi fa tappa a Bagheria al Piccolo Parco Urbano (organizzazione Gomad Concerti, Puntoeacapo e Palermo Suona, ore 21.30). In apertura live del cantante palermitano Kid Gamma (ore 20.45).

Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino; l’album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva l’atteso annuncio del suo nuovo tour estivo, che segue il sold-out del precedente tour nei club.

Partito il 24 giugno, Insuperabile Tour, che si fermerà in Sicilia anche l’11 agosto a Catania a Villa Bellini (nell’ambito di Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo), è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan: porterà Rkomi ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival (Goa Boa, Flowers Festival, Rock in Roma) e nelle più importanti arene della penisola, ma le novità non sono finite.

