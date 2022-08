Polizia Agrigento sequestra cocaina, eroina e crack, due arresti

La Polizia di Stato di Agrigento ha sequestrato a Canicattì varie tipologie di sostanza stupefacente, tra cui cocaina, eroina e crack, di cui una parte già suddivisa in numerose dosi pronte per la cessione a terzi, insieme a denaro contante e ad altro materiale atto al confezionamento, al taglio e alla pesatura della droga.

In particolare, la Squadra Mobile – Sezione Antidroga – unitamente al personale del Commissariato di P.S. di Canicattì -Sezione Anticrimine- durante un minuzioso servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, ha arrestato in flagranza, per il reato di detenzione illecita finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, due persone di origine canicattinese, A. G. di 37 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari e F. C. di 23 anni con a carico varie segnalazioni penali.

Durante l’operazione di polizia giudiziaria si è riscontrata la presenza di minori i quali sono stati affidati ai parenti più prossimi, secondo le direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Successivamente il Giudice delle Indagini Preliminari ha convalidato entrambi gli arresti, applicando ad uno degli indagati la custodia cautelare in carcere e all’altro la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Proseguono accurate le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...