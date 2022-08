Pantelleria all’insegna della cultura, del divertimento, sport e enogastronomia

Anche questo fine settimana a Pantelleria sarà all’insegna della cultura, del divertimento, dello sport e dell’enogastronomia in varie location dell’isola.

Si comincia domani giovedì 4 agosto alle ore 19.00 con la presentazione del libro di Paolo Talanca ‘Fra la Via Emilia e il West. Francesco Guccini: le radici, i luoghi, la poetica’, presso il Circolo Trieste di Khamma che partecipa al progetto di promozione culturale dei Circoli dell’isola.

PAOLO TALANCA, docente e critico musicale, ci darà anche delle anticipazioni sul nuovo libro, ‘Storia della canzone d’autore italiana’’, che uscirà nel 2023 per Carocci Editore.

Talanca ci porterà nelle vite dei più grandi cantautori italiani, partendo proprio da Guccini e dalla sua Via Emilia, passando per Battisti, Battiato, Vasco, Graziani, Baglioni, Nannini, Fossati e così via fino alle ultime generazioni con Silvestri, Bersani, Brunori Sas, Gazzè, ecc. (Info: www.paolotalanca.it)

Un’anticipazione dello spettacolo che il giorno successivo, venerdì 4 agosto alle 22.00 in Piazza Cavour, Talanca terrà con ANDREA MIRÒ, cantautrice, autrice, produttrice, cantante, direttore d’orchestra e polistrumentista che lo accompagnerà cantando i brani più noti dei cantautori narrati e infine ci darà un piccolo assaggio dei suoi successi.

Un po’ prima, alle 19.00, sempre del 4 agosto a Scauri ci sarà la cerimonia finale del SUMMER CAMP di calcio e basket 2022 a cura dell’Inter Club di Pantelleria. A coronare due settimane di sport tra Khamma e Scauri che hanno visto protagonisti sia bambini piccolissimi che preadolescenti. Una festa dello sport aperta a tutti che si terrà presso il Centro Sportivo di Scauri.

Sabato 6 agosto alle 22.00 alla Chiesa di San Gaetano a Scauri si torna a parlare di musica con la terza serata del Festival SUONI PANTESCHI a cura di ASTARTE.

In questa terza tappa di un viaggio armonico in alcune delle località più importanti dell’isola, ritroveremo Rossella Policardo al clavicembalo e Raffaele Nicoletti al violino nel concerto dal titolo ‘ARMONIE BAROCCHE… E NON SOLO’.

Ancora un appuntamento con la musica classica e con i talenti panteschi che, affiancati da grandi nomi del settore musicale nazionale, mostrano quanto di meglio i giovani panteschi portano come bagaglio culturale e musicale, soprattutto ad opera del lavoro di Letizia Stuppa e della sua Scuola di Musica.

A Letizia e ad ASTARTE vanno i ringraziamenti dell’Assessorato alla Cultura per aver spostato uno dei concerti del Festival inizialmente previsti per altra data, proprio al 6 agosto per arricchire anche il programma della Festa Patronale di San Gaetano.

Gran finale della settimana, infatti, sarà rappresentato proprio dalla Festa Patronale di San Gaetano di Scauri che torna dopo gli anni di Covid, organizzata dal Comitato Festa di San Gaetano della Parrocchia, con il Patrocinio e il contributo del Comune di Pantelleria. Oltre al programma degli appuntamenti religiosi, il Comitato ha organizzato l’attesa SAGRA DEL PANE CUNZATO, che vedrà esibirsi di nuovo anche Giuseppe Spata insieme stavolta a Gianni Valenza che faranno cantare e ballare gli ospiti.

Ci saranno anche animazione e popcorn e zucchero filato per i bambini e uno spazio per ‘Grandi e piccoli talenti’ della Contrada, con le esibizioni di alcuni giovani scaurioti che stanno facendo un percorso artistico nella musica, nel canto e nella danza.

PROGRAMMA

4 agosto, ore 19.00, presso il Circolo Trieste di Khamma, in Via San Francesco

Presentazione del libro di PAOLO TALANCA dal titolo ‘Fra la Via Emilia e il West. Francesco Guccini: le radici, i luoghi, la poetica’ e anticipazione del nuovo libro ‘Storia della canzone d’autore italiana’’, che uscirà nel 2023.

5 agosto, ore 19.00 a Scauri, presso i Campi del Centro Sportivo, Via Kareb, 2

Manifestazione finale del SUMMER CAMP 2022 di calcio e basket a cura dell’Inter Club di Pantelleria

Ore 22.00, Piazza Cavour a Pantelleria Centro

Teatro-Concerto di PAOLO TALANCA e ANDREA MIRO’ dal titolo ‘CANTAUTORI’

6 agosto, ore 22.00, Chiesa di San Gaetano a Scauri

Concerto del Festiva SUONI PANTESCHI a cura dell’Associazione ASTARTE dal titolo ‘ARMONIE BAROCCHE… E NON SOLO’ con Rossella Policardo al clavicembalo e Raffaele Nicoletti al violino.

7 agosto, ore 20.00, Piazza Grande a Scauri (di fronte al Cinema San Gaetano)

SAGRA DEL PANE CUNZATO a cura del Comitato Patronale San Gaetano.

