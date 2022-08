Musumeci annuncia dimissioni, election day 25 settembre

“Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le Regionali, oltre che per le Politiche. E’ una decisione sofferta, meditata, che ho adottata dopo averci pensato per alcuni giorni”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci annuncia con un video su Facebook le sue dimissioni anticipate.

“Non c’è nessun motivo politico alla base di questa decisione, ma solo ragioni tecniche, dettate dal buonsenso – prosegue – Di questa mia decisione ho informato il presidente dell’Ars, come prevede la legge. Fino all’ultimo giorno, il 25 settembre, lavorerò con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo del primo giorno”.

“Voglio ringraziare Giorgia Meloni perché per questa scelta mi ha lasciato assoluta libertà. E’ una scelta che non ho preso cuor leggero, che non sottintende altri obiettivi e altri scopi”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci annunciano le sue dimissioni anticipate in un video su Facebook.

“Io, come ho già detto, sono pronto a guidare la coalizione di centrodestra per la vittoria, per garantire per la seconda volta consecutiva che la nostra coalizione possa guidare la Regione Siciliana. Qualcuno all’interno della coalizione dice che io abbia un brutto carattere, che sua rigoroso, antipatico, e quindi divisivo. Siccome per me l’unità della coalizione è più importante di qualsiasi, pur legittima, aspirazione a continuare il lavoro che abbiamo iniziato cinque anni fa, ho detto che sono realmente divisivo e se non è un capriccio di qualcuno sono pronto a fare un passo di lato. Cercate un nuovo candidato, ce lo presentate e andremo avanti”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci annunciando su Facebook le sue dimissioni anticipate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...