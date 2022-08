Mettere in sicurezza terreno abbandonato via Anfuso a Catania

Una volta per tutte bisogna fare chiarezza sul destino dell’ampio slargo di via Anfuso che per anni è stato un campo rom improvvisato e privo di qualsiasi servizio. Una vasta area che, proprio in questo periodo dell’anno, è altamente a rischio incendio perché è piena di rifiuti e circondata dall’erba secca. Basta una minima scintilla per scatenare un vasto rogo. “Ci troviamo in una zona a pochi dal lungomare e circondata da abitazioni e scuole- afferma il consigliere del II municipio Andrea Cardello- da tantissimo tempo chiedo che l’amministrazione comunale intervenga qui in ogni modo. Se il sito in questione fosse privato, Palazzo degli Elefanti avrebbe il dovere di recintare l’area, ripulirla e agire in danno del proprietario. In ballo ci sono questioni legate alla pubblica incolumità che non possono più essere rimandate”. Qualora il terreno, invece, risultasse essere di proprietà comunale il consigliere Cardello chiede che l’area in questione venga trasformata in una piazza o in un luogo di socializzazione per potenziare tutte le attività ludiche già previste sul lungomare di Catania

