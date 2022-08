Marracash farà tappa al “Sotto il Vulcano Festival” a Catania

Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, sabato 13 agosto farà tappa al Sotto il Vulcano Festival a Catania per uno dei tour più attesi degli ultimi 3 anni. MARRACASH porta finalmente live sui palchi indoor e outdoor più importanti d’Italia i suoi grandi successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, “PERSONA” e “NOI, LORO, GLI ALTRI”.

Con quest’ultimo, l’artista ha vinto la TARGA TENCO 2022 per la categoria miglior DISCO IN ASSOLUTO, una vittoria che rappresenta un tassello importante nella storia del rap italiano e nella carriera di Marracash: una rivoluzione musicale che il King del Rap stava già portando avanti anche con il precedente lavoro in studio, “PERSONA”, e che è stata certificata dall’ottenimento di uno dei più importanti premi musicali in Italia.

Si chiama “PERSONE TOUR”, quello organizzato da Friends & Partners che conta 17 appuntamenti nei palasport italiani – con ben 6 Forum già annunciati nella sua Milano (5 sono sold out) e 3 live al Palazzo dello Sport di Roma (di cui due sold out) -, 1 grande concerto nella maestosa Arena di Verona e 14 date outdoor nelle più grandi rassegne estive. Sono già 15 gli appuntamenti sold out.

