Luglio Musicale Trapanese: La Traviata registra il sold out

Grandissima affluenza e calorosa accoglienza per La Traviata del Luglio Musicale Trapanese al Teatro open air “Giuseppe Di Stefano” tornato alla piena capienza. Un risultato che ha confermato l’affetto e l’attenzione del pubblico che, quest’anno, ritorna a frequentare le proposte in cartellone. Un gradimento dimostrato dagli spettatori anche con lunghi applausi a scena aperta e a conclusione della rappresentazione.

Una Traviata che ha unito natura e uomini e donne del nostro tempo su una scena di asciutta raffinatezza. Per la prima volta gli alberi della Villa Margherita sono diventati parte integrante della scena in un gioco di chiaro-scuro che lasciava scorgere anche la presenza di una Violetta bambina. Un progetto cooperativo e impegnativo a cui hanno preso parte, in modo simbiotico, solisti, coro, direttore, regista, scenografo, maestro del coro, tecnici e maestranze.

La seconda recita de La Traviata andrà in scena domani, sabato 6 agosto, alle ore 21.00 al Teatro open air “Giuseppe Di Stefano”, a Trapani.

Torneranno in scena, per le parti principali, il soprano Maria Francesca Mazzara nel ruolo di Violetta Valéry, il tenore Rosolino Claudio Cardile nel ruolo di Alfredo e il baritono Francesco Paolo Vultaggio in quello di Giorgio Germont. Il cast comprende inoltre Grazia Sinagra (Flora Bervoix), Roberta Caly (Annina), Mauro Scalone (Gastone), Giovanni La Commare (Il Barone Douphol), Christian Barone (Il Dottor Grenvil) e Filiberto Bruno (Il Marchese d’Obigny). Nei ruoli comprimari ci saranno Antonio Saverino (Giuseppe), Mariano Gottuso (domestico di Flora), Alex Franzò (un commissionario). Maestro del Coro Fabio Modica.

La regia è di Salvo Piro. I costumi e gli elementi di scena sono firmati da Danilo Coppola.

