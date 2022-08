“L’Elisir d’amore” di Donizzetti entusiama Trapani

Il cast ben caratterizzato nei singoli ruoli e formato prevalentemente dai cantanti siciliani, la direzione d’orchestra giovane e internazionale del Maestro Sasha Yankevych, le scene e la regia fresca e colorata portano al successo L’Elisir d’amore, l’opera di Donizetti andata in scena, giovedì sera, al Teatro open air Giuseppe Di Stefano, di Trapani.

La produzione del Luglio Musicale Trapanese con la regia di Teresa Gargano, ha ambientato la vicenda in un quartiere americano degli anni ‘50, anni caratterizzati dal boom economico post bellico e dalla voglia di rinascita, l’epoca di Elvis Presley, Marylin Monroe, Marlon Brand. Le due donne protagoniste, Adina e Giannetta, interpretate rispettivamente da Giulia Mazzola (vincitrice del Concorso “Giuseppe Di Stefano” 2021 che prevedeva, oltre al premio in denaro, anche una scrittura per la stagione 2022) e Adelaide Minnone (premio speciale al citato Concorso nel 2022), sono due donne forti e proprietarie di due attività, la prima di un “Diner” con annesse stanze in affitto e Giannetta proprietaria della parruccheria del quartiere. Le due attività si trovano in una piazza che é centro nevralgico della vita del quartiere, dove tutti si conoscono, dove la comunità diventa famiglia.

Questa comunità rappresentata dal coro preparato dal Maestro Fabio Modica, é protagonista fondamentale della scena, determinando una dinamica dialettica con tutti gli altri protagonisti della vicenda.

L’appuntamento con la seconda recita de “L’Elisir d’amore” sarà questa sera sabato 27 agosto, alle ore 21.00, sempre al Teatro “Giuseppe Di Stefano”, a Trapani.

Ieri sera, prima dell’opera, è andato in onda, in diretta streaming, sulle pagine Facebook del Luglio Musicale Trapanese e di Telesud Trapani “Il salotto della lirica”. Un originale format televisivo, condotto da Vittoria Abbenante, per fare il punto sulla 74a stagione lirica del Luglio Musicale Trapanese, in compagnia di alcuni dei suoi protagonisti.

Sono intervenuti: Giacomo Tranchida, presidente dell’Ente Luglio Musicale Trapanese e sindaco del comune di Trapani, Natale Pietrafitta, consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Walter Roccaro, direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese,

Fabio Modica, direttore artistico Médithéâtres e maestro del coro, Teresa Gargano, regista de “L’elisir d’amore” e “Il barbiere di Siviglia”, iGiuseppe Guggino, critico musicale – Ape Musicale, Vito Lentini, critico musicale – Sipario, Giuseppe Montemagno, critico musicale – Connessi all’opera.

