Domani, giovedì 11 agosto i Subsonica si esibiranno al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (PA), prima tappa siciliana di ATMOSFERICO 2022, tour con cui la band torinese, formata da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, celebra il ventennale di “Amorematico”, terza release della band pubblicata l’11 gennaio 2002. Questo concerto – apertura cancelli 18.30, inizio concerto ore 21.30 (biglietto al botteghino eruo 35,00) – si tiene in occasione del Beat Full Extra, anticipazione del Beatfull Festival che si terrà come di consueto a settembre a Palermo e che quest’anno festeggerà il suo decennale.

In Amorematico, sono presenti le hit Nuvole Rapide, Nuova Ossessione, per la quale i Subsonica collaborarono con i Krisma, e Mammifero. Il tour prende il nome dalle quattro tracce che chiudono l’album, realizzate con DJ Roger Rama, con cui i Subsonica lavorarono insieme anche per i brani Nuvole Rapide e Sole Silenzioso: Atmosferico I, Atmosferico II, Atmosferico III e Atmosferico IV.

Nella loro carriera hanno pubblicato 8 album, il primo è “Subsonica” del 1997 e l’ultimo, “8”, è del 2018. In mezzo ci sono “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002, “Terrestre” del 2005, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, “Una Nave in una Foresta” del 2014 e la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”. Il 22 novembre 2019 Samuel e co. pubblicano “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Il 24 aprile 2020 viene pubblicato “Mentale Strumentale”, il primo disco interamente strumentale, registrato originariamente nel 2004.

