Gigi Finizio all’Adrano Summer Festival

Sabato 6 agosto un altro evento musicale molto atteso all’ADRANO SUMMER FESTIVAL (prodotto da DalVivo Produzioni): sul palco dell’Arena dell’Etna salirà GIGI FINIZIO (ore 21.00), uno dei principali interpreti della canzone napoletana neo-melodica degli ultimi decenni, con all’attivo più di 30 dischi, centinaia di concerti e duetti con artisti di grande importanza come Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo e Lucio Dalla.

Sarà un concerto per inguaribili romantici e non solo, durante il quale l’amatissimo artista alternerà i suoi più grandi successi, dai più recenti agli evergreen, coinvolgendo il pubblico come solo lui riesce a fare. Da “Fammi riprovare” ad “Amore amaro”, passando per un bel po’ di pezzi tratti dall’ultimo album. E ancora, “Per averti”, “Più che posso” e “Lo specchio dei pensieri”, saranno solo alcuni dei brani protagonisti dell’atteso live.

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone, Ctbox e Live Ticket: primo settore €35,00 Secondo settore €25,00 in piedi €15,00.

Gli altri grandi eventi musicali in programma sono: STEVE AOKI (21 agosto, unica data in Sicilia) disc jockey e produttore discografico statunitense di origini giapponesi, noto anche come l’artista musicale più quotato del Nord America. Aka 7even (12 agosto), giovanissimo produttore, cantante e musicista, noto al pubblico anche per aver partecipato ad X Factor 2018 e ad Amici 20, ed infine quest’anno alla ultima edizione del Festival di Sanremo.

