Franco126 si esibirà domani al Piccolo Parco Urbano di Bagheria

Dopo il successo dei live “Multisala Premiere”, Franco126, una delle voci indie pop più apprezzate del momento, si esibirà domani venerdì 5 agosto a partire dalle 21.30 (apertura porte alle 19.00) al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (organizzato da GoMad Concerti).

Franco126, a secolo Federico Bertollini, è un cantautore romano. “Polaroid”, pubblicato nel 2017 è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave. Un vero e proprio caso discografico emerso dal web ed entrato stabilmente nelle classifiche di vendita, raggiungendo il Doppio Disco di Platino. A ottobre 2018 Franco126 debutta col singolo “Frigobar”, contenuto nel primo disco solista “Stanza Singola”, uscito a gennaio 2019. L’album, certificato Platino da Fimi, è un successo e diventa da subito un disco “cult” per pubblico e critica. A confermarne la solidità un susseguirsi di concerti sold-out nei maggiori super club italiani. A 2020 segna il suo ritorno sulle scene dopo aver firmato come autore numerose hit: “Blue Jeans”, che vanta la collaborazione di Calcutta, è il singolo apripista di “Multisala” album uscito il 23 aprile 2021 e debuttato al primo posto nella classifica Fimi/GFK trainato dal terzo singolo estratto “Che senso ha”. Nell’estate 2021 è stato protagonista del “Multisala Premiere”, dodici date in giro per l’Italia per anticipare i primi live nei palazzetti a Milano e Roma. Inoltre, il 21 gennaio 2022 è uscito il suo nuovo EP in 4 tracce “Uscire di Scena” per Bomba Dischi e Island Records.

La data siciliana del Tour Estivo 2022 di Franco 126, a cui seguirà quella di domenica 6 agosto a Villa Bellini di Catania (nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, nonché della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), è la prima di una lunga rassegna interamente organizzata da GoMad Concerti (Rkomi il 9 agosto, Subsonica l’11 agosto, LA Rappresentante di Lista il 12 agosto, Ariete 19 agosto, Fiorella Mannoia il 20 agosto, Carl Brave 8 settembre e Ernia il 10 settembre), che catapulterà l’hinterland palermitano in un vortice di eventi e concerti durante tutta l’estate: “unico nel suo genere in tutta la provincia di Palermo, il Piccolo Parco Urbano, situato a Bagheria (PA), rappresenta un punto di svolta nel mondo della musica e dell’intrattenimento: un villaggio dell’arte, della musica e dello sport al servizio della comunità che comprende una serie di strutture diverse tra loro: un ampio parco/arena per concerti, un anfiteatro all’aperto, una pineta per concerti e eventi di altro genere – raccontano gli organizzatori -. Situato all’ingresso di Bagheria, a solo 10 chilometri da Palermo, il Piccolo Parco Urbano offre una diversità di spazi outdoor. Facilmente raggiungibile in macchina grazie alla sua conveniente posizione a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale di Bagheria, è ben collegato anche dalla rete ferroviaria e degli autobus. L’accogliente città di Bagheria e i suoi dintorni offrono un’ampia scelta di strutture turistiche e ricettive, alcune situate nei più suggestivi tratti di costa che la Sicilia ha da offrire”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...