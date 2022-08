Festival Lirico dei Teatri di Pietra alle Mura Timoleontee di Gela

Prosegue con un successo senza precedenti e non comune il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, una stagione unica, di indiscusso valore di pubblico e di critica, definita come la stagione più “cool” dell’Estate siciliana, che si snoda nei principali e anche meno noti siti archeologici della Sicilia greca e romana.

Dopo l’ennesimo trionfo al Teatro antico di Taormina, la kermesse musicale promossa dal Coro Lirico Siciliano proseguirà oggi giorno 11 Agosto alle Mura Timoleontee di Gela, che, immerse nei profumi e nelle essenze della macchia mediterranea, dominano la collina ed il Golfo di Gela e diventeranno scenario unico per il Tributo a ENNIO MORRICONE che vedrà come protagonisti assoluti l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta da Gaetano Costa, con le voci di Heloise Koempgen, soprano, e Alberto Munafò, tenore; in programma le colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema, come Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, La leggenda del pianista sull’oceano, Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta il west, Giù la testa, L’avventuriero, C’era una volta in America, etc. Un omaggio che è un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Sarà poi la volta della spirituale e magica cornice del Teatro greco di Tindari che il 12 Agosto ospiterà l’ultima tappa del tour di Carmen di G. Bizet che ha riscosso unanimi consensi nei Teatri antichi di Siracusa e Taormina; per l’edizione in scena a Tindari la chicca del coro di voci bianche di Torregrotta e di Brolo diretti rispettivamente da Rosita Lembo e Coralie Camuti e Alisia Di Stefano oltre ai numerosi artisti che accenderanno di passione e carnalità la cavea a cielo aperto: Karina Demurova nel ruolo eponimo, Eduardo Sandoval in Don Josè, Heloise Koempgen in Micaela e Alessio Verna in Escamillo. L’Orchestra Filarmonica della Calabria e il Coro Lirico Siciliano saranno diretti da Filippo Arlia e l’allestimento sarà arricchito dalla professionalità e carisma del corpo di ballo flamenco proveniente da Murcia (Spagna) con le coreografie di Matilde Rubio. Regia di Anna Aiello.

La prima parte del Festival si concluderà il 13 Agosto a Centuripe, “balcone di Sicilia“, con un gala affidato alle voci tenorili che interpreteranno un ricco programma che spazia dalla canzone, all’opera e alle romanze della rapsodia napoletana. L’evento di gala, nell’anfiteatro antistante il Mausoleo romano, promosso dalla vulcanica amministrazione La Spina, segna una vera e propria renaissance per il paese dalle mille forme; Centuripe vanta bellezze paesaggistiche uniche dell’entroterra siciliano, ma anche importanti tracce archeologiche, quale segno di una lunga storia caratterizzata da svariate dominazioni.

Un Festival che sta segnando un vero e proprio risveglio nel segno dell’arte e della più intima cultura scandita attraverso un ambasciatore d’eccellenza del Meridione, il Coro Lirico Siciliano, che, nel pieno fulgore di una carriera costellata di crescenti successi, si pone ad attici livelli artistici nazionali e internazionali.

