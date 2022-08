Conferenza di Thomas Schäfer: ”Tra Cartagine e Roma: l’Acropoli di Pantelleria”

Si terrà martedì 17 agosto alle ore 19.00 in Aula Consiliare l’importante conferenza archeologica del Prof. Thomas Schäfer, coadiuvato dal Dott. Frerich Schön dal titolo “TRA CARTAGINE E ROMA: L’ACROPOLI DI PANTELLERIA ALLA LUCE DELLE ULTIME CAMPAGNE DI SCAVO ARCHEOLOGICO”.

Si tratta di un evento EXTRA alla Stagione Culturale Estiva 2022, fortemente voluto dall’Assessore alla Cultura, Francesca Marrucci, che ha trovato subito accoglienza sia nel Prof. Thomas Schäfer che nel Centro Culturale Vito Giamporcaro, quest’ultimo da sempre impegnato nella divulgazione delle informazioni riguardanti gli scavi in corso sull’isola, seguendo il lavoro di Thomas Schäfer e organizzando ogni anno una conferenza nella locale sede.

“Ritengo che sia fondamentale che i panteschi conoscano quello che viene scoperto durante gli scavi archeologici sull’isola, per questo motivo avevo proposto espressamente di fare anche la conferenza del Prof. Cattani in Aula Consiliare e trasmetterla in diretta, proprio per rendere finalmente queste informazioni finalmente accessibili a tutti,” afferma Francesca Marrucci, Assessore alla Cultura.

“Grazie all’impegno costante del Centro V. Giamporcaro, in continuo contatto con gli archeologi e organizzatore di molte visite a tema agli scavi, una parte dei panteschi e degli ospiti dell’isola ha potuto in questi anni seguire man mano le novità e le scoperte che gli scavi offrivano ogni anno.

Il nostro scopo è quello di rendere queste informazioni accessibili ad una platea la più ampia possibile, sia in presenza, garantendo quindi l’uso dell’Aula Consiliare, sia online con le dirette, per consentire anche a chi non può esserci di assistere alla conferenza.”

“Ringrazio di cuore, quindi, il Prof. Schäfer che subito ha accolto con entusiasmo la proposta e il Centro Giamporcaro che si è messo all’opera per realizzarla nel migliore dei modi,” conclude l’Assessore Marrucci.

“Una sinergia importante e significativa, volta alla massima diffusione e conoscenza di ciò che accade nella nostra isola dal punto di vista archeologico e volta anche alla promozione del nostro patrimonio.”

“È molto importante dare la possibilità di seguire gli sviluppi degli scavi a Pantelleria e farlo usando un linguaggio alla portata di tutti,” dichiara Anna Rita Gabriele, Presidente del Centro Giamporcaro.

“In questi anni abbiamo messo in questo fine tutto il nostro impegno e la possibilità di farlo ora, con un pubblico più ampio, apre a nuove iniziative, rivolte anche alle nuove generazioni.”

