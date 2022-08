Alle pendici del vulcano Etna la seconda edizione di “Opera”

Al via la seconda edizione di Opera, il festival musicale che “celebra la forza della natura del vulcano più grande d’Europa, un territorio unico, sorprendente, dall’energia straordinaria”. A Milo, nel paese che stregò Battiato “ci si prepara per un boutique festival dal carattere unico, circondati dalla natura maestosa dell’Etna si potrà assistere ad albe musicali in antiche vigne, concerti nel bosco ai piedi di un albero secolare ed eventi speciali diurni immersi nel paesaggio etneo”, si legge in una nota. A Milo, paesino etneo quasi nascosto e poco battuto dalle migliaia di turisti che ogni anno affollano le cime dell’Etna, ci sarà l’opportunità di conoscere un territorio sotto le pendici orientali del vulcano dove Franco Battiato trascorse più della metà della sua vita, eleggendo Milo come “suo posto nel mondo” lontano dal frastuono del successo e in pace con la natura.

Opera Festival trae ispirazione dagli elementi naturali dell’Etna e sceglie per i suoi concerti venues magiche, sospese tra terra e mare, come il suggestivo teatro all’aperto di Milo per gli spettacoli serali e luoghi nascosti nella natura per performance site-specific. Il programma prevede anche conferenze, laboratori, attività all’aperto, degustazioni di vini e attività collaterali per scoprire e conoscere il territorio.

“Opera mira a raccontare alcuni dei più bei territori siciliani, mixando la complessità artificiale di una performance musicale all’interno della bellezza naturale dei paesaggi vulcanici”.

Gli artisti

Molti gli artisti dal respiro internazionale e contemporaneo che si esibiranno tra l’Anfiteatro Lucio Dalla e le tante special venues immerse nella natura.

Alina Pash, la premiere italiana della rapper ucraina che avrebbe dovuto partecipare all’ Eurovision favorita dai bookmaker. La sua musica fonde elementi di R’n’B e Hip-Hop, alle sonorità etniche ucraine. Alina si dedica insieme ad organizzazioni di beneficenza (senza scopo di lucro), alla conservazione del patrimonio culturale e nazionale della regione dei Carpazi in Ucraina. Qualche settimana fa, stremata da attacchi e minacce, ha dovuto ritirare la sua candidatura all’Eurovision perché accusata di essere andata in Crimea per un concerto, un gesto banale che comporterebbe però una violazione delle leggi tra paesi in guerra.

Mykki Blanco, il suo è un progetto artistico, prima ancora che musicale. Rapper, poeta, e attivista per i diritti LGBTQI+. Ha trasformato il rap americano in un luogo inclusivo, una figura unica nel suo genere nel panorama mondiale.

Ditonellapiaga, artista romana dalla personalità fluida, nuova icona urban, non smette mai di interrogarsi su cosa significhi essere una ragazza nel secondo decennio del XXI secolo, incarna le infinite articolazioni del complesso animo femminile, senza ridurre la femminilità a un’immagine univoca.

Oklou, producer, scrittrice e cantante con base a Parigi. Il suo lavoro introspettivo e onesto, mette in scena evocativi paesaggi sonori elettronici e porta alla luce solitudini, desideri e dolorose rivelazioni che precedono sempre un nuovo inizio. Molte le collaborazioni dell’artista con musicisti internazionali come Caroline Polachek, Dua Lipa e Bladee.

Yin Yin, band con base ad Amsterdam, ma che in realtà vive artisticamente su un’isola tropicale, tra l’Olanda ed il Sud Est Asiatico. Lo stile della band è la calda world music in una fusion tra il funk e la musica tradizionale Asiatica, utilizzando strumenti in parte tradizionali, in parte moderni ma che ricalcano le stesse sonorità.

Sky H1 + Mika Oki: creazioni sonore sospese tra ambient ed elettronica evocano sensazioni di calma, meraviglia, contemplazione per i due artisti residenti a Bruxelles. Lo spettacolo del duo è un’intensa performance dal vivo caratterizzata da una sottile scenografia di luci, fumo e ombre.

Dov’è Liana, il progetto musicale della band francese è il risultato dell’amore per la musica house, la disco e la Sicilia.

Andrea Belfi, musicista compositore italiano ormai naturalizzato a Berlino, con alle spalle tanti progetti e collaborazioni internazionali, come quella con Thom Yorke, a cui ha aperto le date del tour europeo del 2019.

Blatta, Dj e pioniere dell’electro-breaks Italiana, ritorna in consolle con un climax di beat sincopati e sound design unici.

Soichi Terada, icona Rush Hour, portabandiera della musica house nipponica. Attivo da più di trent’anni con la sua label Far East Recordings e autore di soundtracks di videogiochi di culto come Ape Escape, i live di Soichi Terada ti trasporteranno in una dimensione di felicità assoluta.

Nziria cantante e Dj, con il suo ultimo lavoro porta la tradizione napoletana nel futuro con un’ibridazione tra neomelodico ed elettronica e una produzione curata da Gabber Eleganza e dalla su etichetta ormai acclamata a livello internazionale Never Sleep.

Cratere Centrale, band Siciliana nata sotto il vulcano, mischiano funk e jazz a broken beat, house e hip hop, a settembre pubblicheranno il loro attesissimo primo album.

Fabio Della Torre, producer fiorentino, pioniere dell’underground e fondatore della Bosconi Records, una delle più influenti etichette discografiche italiane

E poi ancora Brain de Palma, Castigamatti, Dj Rou, Fluidae Collective, Funclab Records, Giammarco Orsini, Hollyspleef, Jossy Mitsu, La Bek, Louise Chen, Paula Tape, Roza Terenzi, Reptant, So-Fi, Turbo Sud.

IL PROGRAMMA

Mercoledìì 17 Agosto

Cratere Centrale live set, SKY H1 + Mika Oki, Turbo Sud

Giovedì Agosto 18

Castigamatti, DJ Rou and many more

Venerdì Agosto 19

Blatta, Dov’è Liana, Jossy Mitsu, La bek, Reptant, Roza Terenzi, Soichi Terada live, YīN YīN

Sabato Agosto 20

Andrea Belfi, Ayce Bio (Funclab Collective), Brain De Palma, Ditonellapiaga, Fabio della Torre, Giammarco Orsini, Mykki Blanco, So-Fi and many more

Domenica Agosto 21

Alina Pash, Fluidae Collective, Louise Chen, Nziria, Oklou, Paula Tape

Mi piace: Mi piace Caricamento...