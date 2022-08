All’Adrano Summer Festival domani il djset di Steve Aoki

Domani, domenica 21 luglio, per l’ADRANO SUMMER FESTIVAL (prodotto da DalVivo Produzioni) andrà in scena, nella sua unica data siciliana, un altro grande evento musicale, il djset di STEVE AOKI, disc jockey e produttore discografico statunitense di origini giapponesi, noto anche come l’artista musicale più quotato del Nord America. Lo show avrà inizio alle 23.00, in apertura a partire dalle 21.00 Guz Hardy e J Luke e il dj Luca Pavone. Costo biglietti al botteghino €40 per il settore GOLD e €25 per il secondo settore.

Protagonista in tutti i migliori festival in giro per il mondo, tra cui Coachella, Ultra Music Festival, Lollapalooza, Fuji Rock Festival, Tomorrowland, Electric Daisy Carnival e molti altri, AOKI detiene ufficialmente il Guinness World Record come “Musicista che ha più viaggiato in un solo anno civile”, anno 2012 con oltre 250 date. Tra le sue tantissime collaborazioni, nel 2016 quella con Louis Tomlinson degli One Direction, “Just Hold On”, è diventata una hit mondiale, debuttando al primo posto in oltre 40 paesi. La musica di Aoki però non si è mai fermata arrivando ad accumulare 1,5 miliardi di stream su Spotify, con ulteriori 2 miliardi di flussi musicali su YouTube.

Tra le altre hit con cui farà ballare il pubblico dell’Adrano Summer Festival, singoli di musica electro house, progressive house e musica elettronica che hanno emozionato milioni di persone in Italia e nel mondo, tra cui Our Love Glows, Delirious, Azukita, Waste it on me, Turbulence, A light that never comes e tanti altri.

In apertura Guz Hardy e J Luke, il primo è il DJ, cantautore e produttore musicale, J Luke è l’esecutore, il cantautore. Nell’estate 2019, hanno firmato il loro primo singolo con l’etichetta indipendente belga ”CMG” (Creativ Music Group), chiamato ”I Can’t Let You Go” (feat. Reiwa) che ha raggiunto la top 50 delle radio Airplay Dance Charts in Africa (#42) e Sud America (#50). A febbraio 2020 è stato pubblicato il loro singolo “Gravity”, seguito dal loro primo video musicale ufficiale su YouTube, ottenendo playlist in tutto il mondo come “Top Billboard 2020 This Week” e “Top 50 Discover of the week”. A giugno 2020 è stato pubblicato ”Live My Life” in collaborazione con il cantautore londinese Sasha Brown. Questo brano ha raggiunto la General iTunes Chart Top 200 in Italia (#120) e regno Unito. Il mese successivo un remix ufficiale è stato firmato dal DJ internazionale Jean Marie. Il remix ottiene la Beatport Top 20 Chart per electro house genre al #20.

Luca Pavone, dj palermitano noto per la sua musica caratterizzata principalmente da forti linee di basso, in generale minimali, tech e suoni deep house, sempre alla ricerca di nuova musica e nuove collaborazioni per sperimentare il più possibile, anche con altri generi musicali.

