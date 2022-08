Al Teatro Sociale di Canicattì in scena “Note per la vita”

Domenica 4 settembre al Teatro Sociale di Canicattì andrà in scena “Note per la vita”, una serata – organizzata dalla Fondazione “LA CLESSIDRA – CLAUDIO GIUDICE PER LA VITA – ONLUS” e l’Orchestra Filarmonica di Canicattì – dedicata alla ricerca scientifica per la prevenzione e la cura di malattie tumorali rare: verrà proiettato il cortometraggio “Io sono Matteo” e verranno eseguiti brani musicali dell’Orchestra Filarmonica di Canicattì con la direzione del Maestro Emanuele Di Bella

La Fondazione “LA CLESSIDRA – CLAUDIO GIUDICE PER LA VITA – ONLUS” nasce nel 2016 per volontà dei genitori e della sorella di Claudio, giovanissimo avvocato di Canicattì, che ci ha lasciato all’età di ventotto anni a causa di una forma rara di tumore.

Lo scopo principale della Fondazione è quello di aiutare la ricerca scientifica per la prevenzione e la cura di malattie tumorali rare, in particolare quelle germinali, anche attraverso l’erogazione di borse di studio in favore di giovani medici, specialisti o specializzandi oncologi, biologi e altre figure professionali, coinvolti nella ricerca e prevenzione di tali patologie.

La clessidra inclinata, logo della Fondazione, è rappresentativo della finalità ultima: rivoltare la clessidra, aiutando ad avere più “sabbia”, ossia più tempo da vivere su questa terra, perché nonostante tutto ciò che non va, ne vale sempre la pena.

“Le iniziative sono sostenute con il patrimonio dei costituenti e grazie alle donazioni di tanti Amici e Sostenitori che in varie forme, anche con l’impego personale, contribuiscono al perseguimento degli scopi di formazione ed informazione. La Fondazione in quanto soggetto ONLUS regolarmente registrato è inoltre destinataria del contributo 5×1000 da parte di tutti i cittadini contribuenti che hanno indicato, o lo faranno, tale scelta nelle loro dichiarazioni dei redditi. La Fondazione esiste grazie a Claudio e Claudio grazie alla Fondazione continua a vivere non solo nel ricordo di chi lo ama ma anche nel cercare di offrire una concreta speranza di vita.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...