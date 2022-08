A Favignana, Levanzo e Marettimo la seconda edizione del “Festival Egadà”

Musica, arte e artisti internazionali tra le acque cristalline delle Isole Egadi.

La seconda edizione del “FESTIVAL EGADÀ – Musica, Arti e Isole”, ambientato nello straordinario scenario delle isole Egadi, organizzata da Gomad Concerti e Associazione Egadà, prosegue venerdì 26 Agosto nella Cava Sant’Anna di Favignana (ore 21.30 – biglietto al botteghino €12 intero/€7 residenti – prevendite su Ticketsms) con il concerto degli Shakalab, ormai divenuti punto di riferimento della scena reggae e soul a livello italiano. Il concerto del collettivo, nato nel 2010, è formato da 4 cantanti, veterani della scena reggae/hip-hop italiana: Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo, per la prima volta a Favignana, porta in scena oltre ai grandi successi il loro quarto album: ‘DIECI’, pubblicato il 25 Giugno 2021, che vede la partecipazione di numerosi artisti italiani (Shablo, Sud Sound System, Vacca, Ensi, Inoki e tanti altri) ed internazionali (Alborosie, Dub FX e General Levy). Oggi si esibiranno sul mitico LION STAGE del Rototom Sunsplash a Benicassim, considerato il festival più importante nel suo genere in Europa

L’evento di punta del Festival sarà sabato 27 agosto, alla Cava SAnt’Anna di Favignana (ore 21.30), con il concerto dell’Orchestra di Ennio Morricone, che per la prima volta si esibisce in Sicilia dopo la morte del Maestro, avvenuta due anni fa. Il concerto è eseguito dal pianista Leandro Piccioni e il Quartetto Pessoa. Si tratta dei musicisti che hanno seguito il Maestro Morricone negli ultimi 15 anni di attività in tutto il mondo. A impreziosire l’evento ci sarà la partecipazione straordinaria del compositore Alessandro De Rosa, biografo ufficiale di Ennio Morricone, autore dell’unica auto-biografia autorizzata del grande Maestro “Inseguendo quel suono” (Mondadori, 2018). De Rosa, con i suoi racconti, farà scoprire al pubblico tutti i segreti del più grande compositore cinematografico di tutti i tempi.

Festival Egadà è un progetto giovane e isolano, che racconta e valorizza le Isole Egadi puntando su artisti prestigiosi di livello nazionale e internazionale. Gli eventi del festival si svolgeranno ad agosto in più tappe e metteranno insieme arte, cultura, musica, identità e tradizioni locali, ambiente, e sono localizzati in tutte le tre isole Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo.

Nella foto, gli Shakalab

