A Catania montagne di spazzatura ad ogni angolo di strada

Rifiuti, spazzatura ovunque: non dovrebbe stupire questa città chiamata “Catania”, sempre pronta ad autodefinirsi la “Milano del Sud”. Forse, una volta, tanto tempo addietro visioni simili a quelle presentate nella foto avrebbero fatto gridare allo “scandalo”, oggi rientrando nella quotidiana “normalità” non meravigliano nessuno.

Ci si abitua a tutto, anche alla spazzatura che invade in centro storico, e non solo le vie principali del capoluogo. La foto presenta un angolo di via Distefano, a due passi da via Sangiuliano, nei pressi della stazione centrale. Affermare che è solo responsabilità della pubblica Amministrazione e fare torto ai cittadini che lo scempio consumano in prima persona…

