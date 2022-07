Visita dell’ad e del vicepresidente della Sac all’aeroporto di Comiso

Facebook



Sac comunica che ieri, l’amministratore delegato dell’aeroporto di Catania e il vicepresidente della società di gestione, Nico Torrisi e Marco Romano, sono stati in visita presso l’aeroporto di Comiso.

Torrisi e Romano hanno incontrato l’amministratore delegato uscente di Soaco, Rosario Dibennardo, insieme ai rappresentanti del Comune di Comiso, la sindaca Maria Rita Schembari e l’assessore Giuseppe Alfano.

“La visita- commentano Torrisi e Romano – è stata un’importante occasione per fare il punto sulle iniziative già avviate, gettare le basi per quelle da intraprendere e per il rafforzamento del sistema aeroportuale della Sicilia orientale, non solo sul piano del traffico passeggeri e del cargo, ma anche per lo sviluppo dell’intermodalità fra i due scali”.

Nella foto, da sin Dibennardo, Torrisi, Schembari, Romano, Alfano

