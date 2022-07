Ultime Covid Italia: 98.044 nuovi casi e 93 decessi. In Sicilia 5 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 98.044 i nuovi casi di Covid e 93 i morti in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 389.576 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che portano il tasso positività al 25%, in calo rispetto a ieri quando era al 27%. In aumento i ricoverati con sintomi (+232 da ieri per un totale di 8.864), mentre calano le persone in terapia intensiva (-17 da ieri per un totale di 344).

IN SICILIA. Altre cinque vittime e 8.584 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 31.271 tamponi processati. L’indice di positività è 27,4%.

