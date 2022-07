Ultime Covid Italia: 71.075 nuovi casi, 155 decessi. In Sicilia 20 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono +71.075 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia e 155 i morti. Emerge dai dati aggiornati sui contagi. In totale salgono a 170.682 le vittime dall’inizio della pandemia e 20.539.016 i casi totali di Covid. Da ieri sono +341.191 i tamponi effettuati e il tasso di positività è al 20,8%. In calo i ricoverati: sono in totale 10.944 (-40 rispetto a ieri) i ricoverati con sintomi mentre sono 405 (-5) i ricoverati in terapia intensiva con 43 ingressi del giorno.

In lieve aumento il numero dei pazienti positivi a Covid nelle terapie intensive italiane. A confermarlo è l’Istituto superiore di sanità (Iss), nel focus sulle terapie intensive in collaborazione con la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). Al 20 luglio, nei 120 centri che hanno comunicato i propri dati, i positivi a Covid sono il 19,7%, contro il 16,9% del 13 luglio. Il 42,3% ha sintomi gravi, in aumento rispetto al 41,7% della settimana scorsa. L’età media è di 70 anni. I pazienti Covid-19 con supporto respiratorio invasivo sono il 27,5% del totale dei positivi ricoverati in intensiva, stabili rispetto al 27% del 13 luglio.

IN SICILIA. Si mantiene ancora alto il numero delle vittime di Coronavirus, venti, e sono 5.097 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

