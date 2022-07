Ultime Covid Italia: 60.381 nuovi casi e 199 decessi. In Sicilia 26 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono +60.381 i nuovi casi di Covid da ieri in Italia e 199 i morti. Emerge dai dati aggiornati sui contagi. In totale da inizio pandemia i casi salgono a 20.898.059 mentre i decessi salgono a 171.638. Da ieri sono +88.425 i dimessi/guariti mentre sono -27.798 gli attuali positivi. Sono -183 i ricoverati con sintomi per un totale di 10.911 mentre sono -18 i pazienti in terapia intensiva per un totale di 406 con 49 ingressi del giorno. Il tasso di positività è al 20,4% con 296.304 tamponi effettuati ieri.

IN SICILIA. Ancora alto il numero delle vittime, ventisei, e 4.096 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 22.991 tamponi processati. L’indice di positività è 17,8%.

