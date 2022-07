Ultime Covid Italia: 36.966 nuovi casi e 83 decessi. In Sicilia 4 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 36.966 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia nella giornata di oggi, con 83 decessi, in calo rispetto ai 121 morti registrati ieri. Torna in lieve crescita invece il tasso di positività, al 18%, ma con un numero inferiore di tamponi, 204.903. Questi i dati del bollettino del Ministero della Salute. In calo il numero di ricoverati, 10.499 (-103 da ieri) mentre le terapie intensive sono 388 (+6). Gli attuali positivi in Italia sono 1.276.483 (-10.243) mentre i guariti sono 19.591.456 (+47.412). Il totale dei deceduti dall’inizio della pandemia si attesta a 172.086.

IN SICILIA. Altre quattro vittime e altri 2.042 casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 13.593 tamponi processati. L’indice di positività è 15%.

