Ultime Covid Italia: 31.204 nuovi casi e 112 decessi. In Sicilia 19 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 31.204 i nuovi casi di Coronavirus .e 112 morti. In aumento i ricoveri (+272) e terapie intensive (+14) , 135.642 i tamponi effettuati, il tasso di positività è al 23%. Superati i 170mila morti per il Covid in Italia. In base ai dati aggiornati forniti dal ministero della Salute le vittime a oggi sono infatti 170.037.

IN SICILIA Altre diciannove vittime e 2.678 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 17.811 tamponi effettuati.

