Ultime Covid Italia: 132.274 nuovi casi e 94 decessi. In Sicilia 14 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 132.274 nuovi casi di Covid e 94 i morti nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 464.732 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno salire il tasso positività al 28,5% (ieri era al al 27,9%). In aumento i ricoveri con sintomi (+355 da ieri per un totale di 8.003) e le persone in terapia intensiva (+20 da ieri per un totale di 323).

IN SICILIA. Ancora alto il numero delle vittime di Coronavirus, ben quattordici, registrate nelle ultime 24 ore e 9.993 nuovi casi con 29.848 tamponi effettuati. L’indice di positività balza al 33,5%.

Crescono contagi a Palermo, riattivato servizio vaccinazione domiciliare

Il commissario per l’emergenza Covid per l’area metropolitana di Palermo ha disposto da lunedì 11 luglio la riattivazione dei vaccini domiciliari. La decisione in considerazione della “recrudescenza della circolazione del virus e dell’elevato numero di contagi” e tenuto conto della bassa percentuale di over 80 vaccinati con quarta dose. Il servizio di prenotazione è già attivo sul sito della fiera del Mediterraneo (https://fiera.asppalermo.org/). Inoltre, avendo completato il campione necessario per lo studio su test sierologico, tale servizio sarà sospeso da lunedì 11 luglio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...