Tappa in Sicilia dell’International Beach Soccer Cup Domina

Dopo il successo del torneo che ha preso vita a fine giugno a Sharm El Sheikh, al Domina Coral Bay, la International Beach Soccer Cup fa tappa in Sicilia, al Domina Zagarella Sicily di Santa Flavia (Palermo). In campo questa volta, insieme all’Italia, ci sono le nazionali di Croazia, Francia e Honduras oggi 9 e domani 10 luglio.

Come racconta Maurizio Iorio, che organizza una manifestazione d’alto livello sportivo, tra l’altro in onda su Sky Sport. “Vanno in campo squadre, piene di giovani e professionisti in ottima forma”, spiega l’ex goleador di Roma, Inter, Torino, Fiorentina, Verona e Bari. Il livello tecnico visto a Sharm, in effetti, è decisamente alto e dopo una giornata di mare e sole godersi una partita di Beach Soccer d’alto livello è davvero divertente per tutta la famiglia. Nato in Brasile, dove è popolarissimo, il Beach Soccer è arrivato in Italia oltre dieci anni fa proprio grazie alla passione e all’impegno di Maurizio Iorio, Al Domina Zagarella Sicily di Santa Flavia (Palermo) sabato 9 luglio ‘22 vanno in scena due partite di semifinale. Il pomeriggio successivo, la finale per il terzo – quarto posto e la finale per definire primo e secondo posto.

Cos’è Domina

