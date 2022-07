Palermo, The Beach Luxury Club Sicily, party ed eventi

Facebook



Dal 20 al 23 luglio: Digital Catharsis, Marcella Ovani Lollipop, Dinner Show… a due passi dal mare

L’estate 2022 di The Beach Luxury Club @ Domina Zagarella Sicily, a Santa Flavia, è piena di eventi da vivere ogni sera, dopo una giornata di ozio tra sole e mare. Gli eventi, che spaziano tra arte, cibo e divertimento, si susseguono senza soluzione di continuità e non tolgono certo spazio alla proposta quotidiana di questo spazio d’eccellenza: colazioni, brunch, pranzi e dinner show, a due passi dal mare, emozionano.

Mercoledì 20 luglio ‘22 ecco un Glitter Party che inizia un aperitivo e una cena d’eccellenza. Live music dalle 22:30. Giovedì 21 luglio, dalle 16 alle 18, ecco invece “Digital Catharsis”, Vernissage dell’artista Carolina Pascari. L’artista, che sarà presente all’evento, è psicologa. Mette i suoi quadri astratti al servizio dei tanti che oggi, tra i mille messaggi dei media e dei social, non riescono a vivere la realtà con il dovuto equilibrio. Grazie all’arte, secondo Carolina Pascari, che essendo moldava si sente molto vicina alla guerra in Ucraina, possiamo immergerci nelle emozioni vere, non ovattate dai media (social e tradizionali). L’evento, come gran parte di ciò che succede al The Beach Luxury Club @ Domina Zagarella Sicily, è aperto a tutti, sia agli ospiti di Domina Zagarella, sia a chi soggiorna altrove.

Più tardi, giovedì 21 luglio, dalle 21 al The Beach Luxury Club Sicily, va poi in scena un live già molto atteso, quello di Marcella Ovani Lollipop. Cantante e attrice, con le Lollipop ha raggiunto il traguardo del disco di platino ed è pure giudice del programma tv All Together Now. La cena alla carta inizia alle 20, il dinner show alle 21:30, il live alle 22:30.

Sabato 23 luglio poi, come di consueto, il programma prevede un dinner show di qualità assoluta. Come sempre, sul palco di The Beach vanno ben 10 artisti professionisti, attivi in tutta Europa. Sono spettacoli a cura di Cristiano De Concilis e Natascia De Nicola, coreografi con un passato di ballerini, anche in tv (Domenica In, Bagaglino, Claudio Baglioni).

